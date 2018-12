特勤人員兒子患血癌脫髮 老布殊剃光頭陪伴

【KTSF 江良慧報導】

前總統老布殊生前與負責保護他的特勤人員感情非常密切,曾經因為其中一人的兒子患血癌,而剃光頭作為支持,特勤人員週二在社交網上重新發放有關照片,分享他們對老布殊的記憶。

特勤局的推文說,在2013年,代號大灰狼的老布殊,知道他一名特勤人員的兩歲兒子罹患血癌,其他特勤人員準備剃光頭以示支持,而第41任總統也加入剃頭行列。

Everyone's #TuesdayThoughts are on President Bush & we wanted to share a memory. In '13, Timberwolf learned that the 2-year-old son of an agent on his detail was diagnosed with leukemia & the detail was going to shave their heads. You can see what happened, in classic 41 manner. pic.twitter.com/3Y0vnjNruJ

— U.S. Secret Service (@SecretService) December 4, 2018