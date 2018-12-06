特勤人員兒子患血癌脫髮 老布殊剃光頭陪伴

【KTSF 江良慧報導】

前總統老布殊生前與負責保護他的特勤人員感情非常密切，曾經因為其中一人的兒子患血癌，而剃光頭作為支持，特勤人員週二在社交網上重新發放有關照片，分享他們對老布殊的記憶。

特勤局的推文說，在2013年，代號大灰狼的老布殊，知道他一名特勤人員的兩歲兒子罹患血癌，其他特勤人員準備剃光頭以示支持，而第41任總統也加入剃頭行列。

Everyone's #TuesdayThoughts are on President Bush & we wanted to share a memory. In '13, Timberwolf learned that the 2-year-old son of an agent on his detail was diagnosed with leukemia & the detail was going to shave their heads. You can see what happened, in classic 41 manner. pic.twitter.com/3Y0vnjNruJ — U.S. Secret Service (@SecretService) December 4, 2018

3年後，老布殊在自己的社交網上上載同一張照片，以及一張新照片，顯示3年後稍為長大和長滿頭髮的男童。

他發推文說極度感恩，他的朋友Patrick，這個勇感又有頭髮的年輕人，最近狀況良好。

老布殊與保護他的特勤人員感情深厚，曾經擔任特勤人員的CNN評論員Jonathan Wackrow在老布殊逝世後，為CNN撰寫評論文章，懷念老布殊，說”過去38年來，特勤局人員很榮幸可以保護老布殊和他家人，而他也成為特勤人員的家人，每天都以身作則教導他們，怎樣活得有尊嚴和受尊重，隨著老布殊去世，特勤局的部分靈魂也隨之而逝，但它永不會被遺忘，相反他遺留的會長存於他曾經感動過的無數人心中”。

最後Wackrow以”大灰狼，保護你是一種光榮與榮幸”來終結他的文章。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。