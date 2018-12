【KTSF】

據聖荷西水星報報導,加州多個交通規劃組織與機構計劃推動州議會立法,容許巴士甚至是共乘車輛在交通高峰期,使用高速公路的路肩行駛。

通常高速公路或大橋的路肩,都只限緊急情況使用,而現在包括大都會交通委員會、Contra Costa交通局在內的多個組織與機構,為了緩解上下班時段的塞車狀況,計劃推動州議會立法,容許巴士在交通高峰期使用路肩,並會加裝交通燈告知駕駛人士何時可以使用路肩。

這個計劃將涉及灣區多條高速公路,包括聖荷西市的87號公路、東灣的680公路、中半島的101公路、Santa Cruz外的1號公路、San Mateo縣的280公路、海灣大橋和Dumbarton大橋。

