中半島San Bruno市的Target商店週二晚發生企圖盜竊及襲擊案,一名37歲男子涉嫌企圖偷竊,之後意圖襲擊攔截他的保安員,被警方拘捕。

現場位於El Camino Real 1150號的Target商店,警方於晚上9時40分接報後趕到現場,很快拘捕疑犯Marklimuel Liwag。

Liwag涉嫌偷取店內的商品,被保安員攔截時,他被指從陳列架上取走廚房用的利刀,再撲向保安員。

保安員安全避過,沒有受傷,Liwag接著丟下手上的商品,逃跑到停車場,之後很快被捕。

Liwag目前扣留在San Mateo縣監獄,涉嫌觸犯打劫、用致命武器襲擊、拒捕等罪。

