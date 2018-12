【KTSF 歐志洲報導】

中半島San Mateo醫療中心透露,上個月發生病人資料可能外洩的事件。

San Mateo醫療中心透露,11月6日在中半島Daly City的診所中,一名職員將一箱原本應該被切碎的紙張送去回收,這些紙張印有病人資料,包括名字、出生日期、性別、年齡和病人的登記和保險號碼。

該名職員把這箱文件隔夜放在桌下,診所無法確定哪些病人資料可能受影響,但是外洩的資料來自11月5號和6號到該診所看病的病人。

當局提醒民眾,注意醫療賬單,確保收費項目正確。

