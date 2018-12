何志平被控賄賂非洲官員罪成 明年3月判刑

【i-CABL】

香港民政事務局前局長何志平在美國被控賄賂非洲官員案,何志平被裁定其中7項罪名成立,明年3月判刑。

12人陪審團星期三退庭商議半日,下午達成一致裁決,何志平8項控罪之中,5項涉及”海外貪污行為法”的控罪全部成立,而另外3項涉及290萬美元賄款的洗黑錢罪,其中兩項成立,不過涉及乍得總統的200萬美元洗黑錢罪則不成立。

何志平聽判後面無表情,並簡短地以廣東話回答記者,指已預期有此結果。

法官押後至明年3月14日判刑,他的代表律師稱未決定是否上訴。

何志平還押超過一年,5度申請保釋被拒,曾指會”戰鬥到底”,經過個多星期審訊,最終決定放棄自辯,亦沒有傳召證人。

他被指於2014至2017年間,代表一間中資能源公司賄賂乍得總統及烏干達外長,涉及賄款290萬美元,除了面對5項違反”海外貪污行為法”,亦因為部分賄款經由美國銀行匯款,被控3項洗黑錢的罪名。

控方形容何志平是貪婪的香港商人,利用中華能源基金會的身分接觸多國政要,試圖將賄款扮作捐款。

其中一名證人、塞內加爾前外長加迪奧作供時指,何志平曾經將200萬美元放在禮物盒送給乍得總統。

辯方反駁指這是捐款,指控加廸奧謊話連篇,指他一度被控,其後轉做污點證人是想換取自由,又指加廸奧亦曾收取賄款。

至於烏干達案,控方指何志平企圖賄賂烏干達外長庫泰薩,曾向他提供50萬美元,希望換取華信能源打入烏干達市場。辯方指何志平的確有付款,但強調都是捐款,並有文件記錄,指何志平沒試圖隱瞞任何事。

何志平被捕的前一年出任公職人員誠信關注組有限公司名譽主席,曾形容誠信是中華民族最核心價值。

他本身是眼科醫生,曾在中大醫學院執教鞭,出任臨時市政局議員、藝發局主席,亦擔任多屆全國政協委員。

2002年成為首批問責官員,掌管民政事務局,2003年打破傳統以局長身份到車公廟為香港求籤。

2007離開政府後,同年獲頒授金紫荊星章。何志平之後曾經表示,會全力投入「國民外交工作」,開始踏足能源領域,包括在香港中華能源基金會擔任常務副主席及秘書長。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。