【KTSF 林佩樺報導】

舊金山豪華公寓千禧大樓週二開始一系列新的新措施,解決大樓下沉問題。

大樓的西北角是下沉最嚴重的地方,傾斜約14英吋。

週二的計畫建議,讓從2016年開始出現傾斜的千禧大樓,在十年內讓大樓基底,平坦至少50%,包括安裝52個大基柱,在大樓的西面和北面,放置在人行道下面,和大樓主要基底連在一起。

因為現在的柱子沒辦法深入到岩層,於是另外安裝新的、更長的柱子,此手法在許多較小型的建築物非常常見。

但這個改變並非馬上見效,東南邊或開始改變,期望十年內有50%變化,更多會在更久時間內達到,可能50年。

