萬豪酒店電腦遭黑侵 將承擔顧客更換護照費用

上週五,全球最大的連鎖酒店萬豪國際酒店宣布,旗下Starwood酒店的一個顧客預訂數據庫被黑客入侵,可能洩露約5億顧客的信息,當中包括一些護照號碼,萬豪表示,如果確定顧客是因護照號碼洩露而遭到欺詐,公司將會承擔更換護照的相關費用。

萬豪集團上週五表示,旗下的Starwood酒店訂房資料庫,從2014年起被黑客入侵,有約5億顧客的信息可能洩露,包括出生日期、電郵、郵寄地址和電話號碼,還有一小部份客戶的護照號碼遭到洩露。

萬豪在2016年收購Starwood,直到今年9月初才發現該漏洞。

美國國務院表示,單憑護照號碼無法創建假護照,但許多專家和政府官員擔心,護照號碼與其他個人信息一同受到黑客攻擊,可能會造成身份洩露的嚴重危險,並對國家安全構成威脅。

萬豪表示,如果因為護照信息洩露顧客遭到欺詐,公司將會承擔更換護照的相關費用。

萬豪在全球擁有超過6,700家酒店,Starwood品牌包括The Westin、Saint Regis、Sheraton及W酒店等。

這次的黑侵事件受影響的顧客來自世界各地,因此萬豪可能會面對巨額罰款,尤其是歐盟最近明令針對保障顧客隱私資料比過去更嚴格的相關法規。

萬豪酒店也因信息洩露事件在美國遭遇集體訴訟,索賠金額高達125億美元。

