搵屋住專題：南岸區一房可負擔公寓重新放售（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山South Beach南岸區中心地帶，有一個面積900平方英呎的一房可負擔公寓重新放售，民眾現在就可以申請。

這個單位地處1街和2街中間，靠近Harrison街，在80號公路出入口旁邊，走路去Montgomery和Embarcadero兩個捷運站，還有海傍Rincon公園，都是12分鐘。

公寓大樓建於1995年，屋苑內有花園，售價429,816元，HOA每月管理費約650元，包括一個停車位。

申請人收入條件方面，為地區收入中位數的100%，1人家庭年收入不得超過82,900元，2人家庭則為94,700元。

申請人需要首次置業人士教育講座證書以及房屋貸款預審批。

公寓會在12月9日本週日下午1點到4點開放參觀。

申請截止日期是12月12日，下週三下午5點截止申請，申請人可以下載申請表格，填妥後可以通過網上或郵遞兩種方式遞交申請。

查詢公寓的申請詳情，請點擊：https://sfmohcd.org/bmr-resale-81-lansing-street-unit-305

下載申請表格，請點擊：https://sfmohcd.org/sites/default/files/Documents/MOH/BMR%20Ownership/BMR%20Ownership%20Application%20Form%2009.2018.pdf

查詢網上申請手續，請點擊：https://sfmohcd.org/sites/default/files/Documents/MOH/BMR%20Ownership/ShareFile%20Upload%20Instructions%20%26%20Sample%20Application.pdf

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