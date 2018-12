搵屋住專題：華埠可負擔散房單位開放申請（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山華埠有11個可負擔散房單位,現正開放給民眾申請。

這棟大樓位於Clay街657號,在花園角的Kearny街斜對面,每個散房單位租金每月466元,申請人最低月收入為932元,年收入不得超過24,850元。

當局會審查申請人的信用紀錄、租賃歷史和有無犯罪背景,申請截止日期為12月17日星期一下午5點。

有前舊金山重建局發出的推薦書、租客安置書以及在舊金山居住或工作的民眾,依次獲得抽籤優先權。

被抽中的民眾將要繳納35元的申請費和一個月租金作為按金。

查詢詳情,請點擊:https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W0P00000HMyvlUAD/apply-welcome/overview

下載申請表格,請點擊:https://sfmohcd.org/sites/default/files/Documents/MOH/BMR%20Rental%20Paper%20Applications/Chinese%20BMR%20Rent%20Short%20Form%20Paper%20App.pdf

