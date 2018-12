基因編輯嬰兒科學家賀建奎下落不明（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中國科學家賀建奎宣稱成功培育出基因改造嬰兒,引發全球強烈譴責,據報他在上週三於香港演說之後下落不明。

賀建奎上週三出席在香港大學舉行的國際峰會發表演說,介紹他的試驗。

據香港《蘋果日報》日前的報導指,賀建奎在演說之後,被他所屬的深圳南方科技大學校長帶走,並將賀建奎”軟禁”在校園內。

香港《南華早報》週一的報導就指,南方科技大學校方發言人拒絕回應賀建奎的下落,只表示,目前沒有人的資訊是真確的,只有官方渠道的消息才準確,又表示目前不能回答相關問題。

賀建奎聲稱,藉由編輯胚胎基因,培育出對愛滋病免疫的雙胞女嬰,引起各界抨擊其違反道德倫理。

南方科技大學曾經發聲明指,對他的研究並不知情,又指賀建奎在2月時停薪留職。

中國廣東省和深圳市衛健委已成立聯合調查組,對賀建奎的實驗展開全面調查。

