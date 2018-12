疑染沙門氏菌 逾1,200萬磅碎牛肉需回收

【KTSF 江良慧報導】

由於有數以百計的人因為感染沙門氏菌患病,美國農業部食品安全和檢驗局宣布,再回收多500萬磅碎牛肉,令全國的生牛肉回收擴大至超過1,200萬磅。

今年10月時,JBS Tolleson公司生產的碎牛肉,有超過650萬磅懷疑受到沙門氏菌污染而要回收。

截至11月15日時,全國25個州的疑似感染個案已經增至246宗,當中加州有66宗,而受感染人士當中,59人要入院留醫。'

聯邦農業部週二宣布擴大回收一些從2018年7月26日至9月7日期間生產和包裝的碎牛肉,當中的品牌包括Kroger、Cedar Farms和Showcase,所有牛肉的包裝上都有EST.267字樣。

沙門氏菌一般存活於生肉中,所以當局呼籲消費者,千萬不要進食生的或者半熟的肉,一定要把生的肉煮到華氏160度。

此外,在處理生肉後,也一定要洗手,以避免交叉感染。

