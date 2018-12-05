疑染沙門氏菌 逾1,200萬磅碎牛肉需回收

【KTSF 江良慧報導】

由於有數以百計的人因為感染沙門氏菌患病，美國農業部食品安全和檢驗局宣布，再回收多500萬磅碎牛肉，令全國的生牛肉回收擴大至超過1,200萬磅。

今年10月時，JBS Tolleson公司生產的碎牛肉，有超過650萬磅懷疑受到沙門氏菌污染而要回收。

截至11月15日時，全國25個州的疑似感染個案已經增至246宗，當中加州有66宗，而受感染人士當中，59人要入院留醫。＇

聯邦農業部週二宣布擴大回收一些從2018年7月26日至9月7日期間生產和包裝的碎牛肉，當中的品牌包括Kroger、Cedar Farms和Showcase，所有牛肉的包裝上都有EST.267字樣。

沙門氏菌一般存活於生肉中，所以當局呼籲消費者，千萬不要進食生的或者半熟的肉，一定要把生的肉煮到華氏160度。

此外，在處理生肉後，也一定要洗手，以避免交叉感染。

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