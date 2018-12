聖荷西市議會表決通過向Google賣地建園區

【KTSF】

南灣聖荷西市議會經過10多個小時的討論後,市議員在週三凌晨投票,一致通過向科技龍頭Google出售一幅價值1.1億元的土地,用來興建Google園區,在會議期間有人示威,導致會議中斷,警方拘捕8名示威者。

大批聖荷西居民週二晚到市議會就賣地給Google進行發言,有民眾在會議現場示威,導致會議中斷,之後被警方帶離現場。

會議重新開始後,示威者繼續在場外呼叫口號,最終市議會通過賣地議案。

有支持者認為,Google進駐能推動聖荷西經濟發展,帶來更多工作職位和商業等,有利社區發展。

有住在市中心的民眾指,有商業聽到Google會進駐,就已經有意到聖荷西市中心投資。

但反對民眾指,Google帶來的工作職位並不是給他們,而是給聖荷西以外的人,並且擔憂讓聖荷西的房價上漲,讓數以千計居民面臨逼遷。

市長Sam Liccardo就表示,興建更多可負擔房屋才是首要任務,又指市內房屋問題,並非Google造成,市內房屋問題過去十幾年一直存在。

《聖荷西水星報》引述Google房地產投資副總裁表示,Google明白民眾的願望和恐懼,公司會致力於優先解決住房問題。

市府早前和Google達成協議,會在園區內的25%土地興建可負擔房屋。

