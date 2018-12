【KTSF】

東灣佛利蒙市(Fremont)週二晚發生槍擊案,造成一人死亡。

事發於晚上約11點半,警方接報趕到Torrington Place 34000號附近的現場後,發現有人中槍,傷者最終傷重死亡。

警方尚未公佈更多槍擊案的細節,案件有待調查。

這是佛利蒙市今年第3宗兇殺案。

