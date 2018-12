【KTSF】

去年發生在南灣聖荷西市一間高級公寓兇殺案,中國公民李星建遇害一案,第5名嫌犯上星期落網。

第5名嫌犯,36歲的Jun Li,在南加州San Bernardino自家中落網,他已經被羈押到聖塔克拉拉縣監獄。

Li是5名嫌犯中最後一位落網,案發在去年9月28日,中國公民李星建租屋在聖荷西Elan Village Lane的一個高級公寓遭槍殺身亡,根據警方報告,這個地方被用來經營色情行業。

