多名共和黨國會議員相信沙特王儲下令殺卡索基

【i-CABLE】

美國中情局長哈斯佩爾向部份參議員,簡報沙特記者卡索基被殺案調查進展,多名共和黨參議員在聽取匯報後,均表示確信沙特王儲穆罕默德涉案,建議政府懲罰穆罕默德,包括實施經濟制裁。

哈斯佩爾週二到國會,向已故前總統老布殊致意後,到參議院向跨黨派的部份議員閉門簡報中情局,對卡索基被殺案的調查進展。

有份聽取匯報的共和黨資深參議員,沒有披露簡報內容,但均指更確定是沙特阿拉伯王儲穆罕默德下令殺卡索基。

亦有議員形容沙特王儲瘋狂、危險,又指若沙特將來由穆罕默德掌權,美國很難與沙特政府合作。

他們批評上週到國會交代調查取展的國務卿蓬佩奧,和國防部長馬蒂斯指,無證據顯示穆罕默德涉案的說法,無視證據,只是按特朗普總統的指示行事,猶如沙特王儲有”豁免權”。

國會對於如何回應卡索基被殺存有分歧。有參議員認為,應懲罰涉案沙特官員,包括經濟制裁沙特王儲,並中止對沙特軍售,和軍事支援沙特對抗也門胡塞武裝。

但亦有共和黨人認為,懲罰應該針對個人,而非沙特。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。