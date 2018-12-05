中國將降低稅收違法失信標準 網上流傳藝人欠稅名單

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繼之前藝人范冰冰因為”陰陽合同”捲入逃稅風波，被判罰8.8億元人民幣後，演藝界的稅務問題仍然繼續受官方嚴查，今次就輪到憑《戰狼》系列電影紅遍內地的演員吳京，有業內人士估計，新的稅務條例於明年實施前，他至少要補交約2億元人民幣稅金，除了他，網上還流傳一份17位藝人名單，指他們已被官方約談。

中國國家稅務總局公佈，將列入”重大稅收違法失信案件”的最低標準，由100萬元人民幣降低至10萬元人民幣，自明年1月1日起，這些黑名單上，欠稅十萬或以上的納稅人，信用評級判為D級，禁止出入境、註冊公司和投資，亦限制買樓、旅遊度假等高消費活動，新例一出，捲入逃稅風波的影視行業備受關注。

中國社科院主管的《中國經營報》報道，內地演員吳京涉及稅款問題，他旗下除了北京登峰，還有3間電影公司，分別在新疆霍爾果斯和上海註冊，獲得許多稅務優惠。四間公司有份出品的電影《戰狼 2》去年收益達到52.1億元人民幣，總共可獲分18.9億元人民幣，報道稱有業內人士估計，吳京至少要補繳約2億元人民幣稅金。不過報道刊出不足一日就已被刪除，

除了吳京，網上亦流傳一份”橫店工作室會議內容”，當中提到最少有17位藝人已被約談。欠稅的電影公司須按2016至2018年3年總收入，最少七成為基準計算補繳金額，約佔總收入兩成左右，本月15日前要完成補稅。

央視主持林耘早前曾在微博發出一份17人的名單，其後馬上刪除，名單包括吳京、黃曉明、楊穎和趙薇等多位知名藝人，外界揣測就是被約談的17人，但相關藝人至今未有回應。

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