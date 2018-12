中國將降低稅收違法失信標準 網上流傳藝人欠稅名單

【i-CABLE】

繼之前藝人范冰冰因為”陰陽合同”捲入逃稅風波,被判罰8.8億元人民幣後,演藝界的稅務問題仍然繼續受官方嚴查,今次就輪到憑《戰狼》系列電影紅遍內地的演員吳京,有業內人士估計,新的稅務條例於明年實施前,他至少要補交約2億元人民幣稅金,除了他,網上還流傳一份17位藝人名單,指他們已被官方約談。

中國國家稅務總局公佈,將列入”重大稅收違法失信案件”的最低標準,由100萬元人民幣降低至10萬元人民幣,自明年1月1日起,這些黑名單上,欠稅十萬或以上的納稅人,信用評級判為D級,禁止出入境、註冊公司和投資,亦限制買樓、旅遊度假等高消費活動,新例一出,捲入逃稅風波的影視行業備受關注。

中國社科院主管的《中國經營報》報道,內地演員吳京涉及稅款問題,他旗下除了北京登峰,還有3間電影公司,分別在新疆霍爾果斯和上海註冊,獲得許多稅務優惠。四間公司有份出品的電影《戰狼 2》去年收益達到52.1億元人民幣,總共可獲分18.9億元人民幣,報道稱有業內人士估計,吳京至少要補繳約2億元人民幣稅金。不過報道刊出不足一日就已被刪除,

除了吳京,網上亦流傳一份”橫店工作室會議內容”,當中提到最少有17位藝人已被約談。欠稅的電影公司須按2016至2018年3年總收入,最少七成為基準計算補繳金額,約佔總收入兩成左右,本月15日前要完成補稅。

央視主持林耘早前曾在微博發出一份17人的名單,其後馬上刪除,名單包括吳京、黃曉明、楊穎和趙薇等多位知名藝人,外界揣測就是被約談的17人,但相關藝人至今未有回應。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。