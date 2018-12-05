老布殊國葬華盛頓舉行 特朗普及多位前總統出席

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美國已故前總統老布殊的國葬在華盛頓舉行，特朗普總統、數名前總統及外國政要都有出席。他的兒子、前總統喬治布殊致悼詞時指，父親教曉他怎樣當一位總統，又讚揚老布殊是最好的父親。老布殊的靈柩將運返家鄉休斯敦舉行追思活動，當地周四在老布殊圖書館的墓地下葬。

老布殊的靈柩蓋上國旗，週三上午由國會山莊移送至華盛頓國家大教堂，舉行國葬儀式，軍隊在場外致敬。

出席儀式的包括特朗普、夫人梅拉尼婭及全部在生的前總統，奧巴馬、克林頓及卡特，老布殊兒子、前總統喬治布殊進場後上前與他們逐一握手。

靈柩由8名軍方儀仗隊人員緩緩移入大教堂，全體肅立，頌唱聖詩。

老布殊的3名孫女誦讀聖經後，為老布殊撰寫傳記的歷史學家米查姆及老布殊生前兩名好友、加拿大前總理馬爾羅尼及前參議員辛普森分別致悼詞，讚揚老布殊的施政及為人。

長子喬治布殊致詞時指，父親教曉他怎樣當一位總統，他又分享老布殊臨終前與他的對話。

眾人其後低頭，為這位帶領美國在上世紀90年代經歷全球局勢動盪時刻的領袖祈禱。

儀式在下午1時許結束，靈柩送上靈車，由警方開路，移送至華盛頓的安德魯斯空軍基地，由總統專機接載老布殊返回得州休斯敦的家鄉下葬。

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