老布殊國葬華盛頓舉行 特朗普及多位前總統出席

美國已故前總統老布殊的國葬在華盛頓舉行,特朗普總統、數名前總統及外國政要都有出席。他的兒子、前總統喬治布殊致悼詞時指,父親教曉他怎樣當一位總統,又讚揚老布殊是最好的父親。老布殊的靈柩將運返家鄉休斯敦舉行追思活動,當地周四在老布殊圖書館的墓地下葬。

老布殊的靈柩蓋上國旗,週三上午由國會山莊移送至華盛頓國家大教堂,舉行國葬儀式,軍隊在場外致敬。

出席儀式的包括特朗普、夫人梅拉尼婭及全部在生的前總統,奧巴馬、克林頓及卡特,老布殊兒子、前總統喬治布殊進場後上前與他們逐一握手。

靈柩由8名軍方儀仗隊人員緩緩移入大教堂,全體肅立,頌唱聖詩。

老布殊的3名孫女誦讀聖經後,為老布殊撰寫傳記的歷史學家米查姆及老布殊生前兩名好友、加拿大前總理馬爾羅尼及前參議員辛普森分別致悼詞,讚揚老布殊的施政及為人。

長子喬治布殊致詞時指,父親教曉他怎樣當一位總統,他又分享老布殊臨終前與他的對話。

眾人其後低頭,為這位帶領美國在上世紀90年代經歷全球局勢動盪時刻的領袖祈禱。

儀式在下午1時許結束,靈柩送上靈車,由警方開路,移送至華盛頓的安德魯斯空軍基地,由總統專機接載老布殊返回得州休斯敦的家鄉下葬。

