前總統老布殊的國葬將於週三在華府的國家大教堂舉行,特朗普總統宣佈,週三是全國哀悼日,部分政府服務和機構週三會暫停辦公。

週三USPS全國所有郵局和一般郵政服務將會暫停服務、華爾街股市休市一日、所有聯邦政府辦公室將關閉,包括移民服務局USCIS、最高法院審訊將會押後、部份銀行和地方法院會關閉、國會所有議案將會押後表決。

