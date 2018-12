老布殊靈柩停放國會大廳 民眾冒寒排隊瞻仰

【KTSF 張麗月報導】

老布殊總統的靈柩已經停放在國會圓頂大廳,供民眾瞻仰,政府官員、國會領袖、外交人員和政要等,分別向這位第41任總統致敬。

成千上萬的民眾冒住嚴寒,排隊幾小時,目的是向老布殊總統致敬,內閣官員和國會議員也紛紛向這位第41任總統致哀。

副總統彭斯說:”他(老布殊)的榜樣經常激勵人,他的終生服務,永遠埋藏人們心中。”

老布殊生前在華府第一份工作,就是開始在眾議院。

眾議院議長賴恩說:”他的終生服務象征恩賜,他的品格無人能及。”

今天最令人難忘的場面,是前聯邦參議員兼前共和黨總統候選人Bob Dole向老布殊最後致敬。

95歲坐輪椅的Dole,在別人摻扶下站立起來,向靈柩致敬。

特朗普總統夫婦週一晚也前往弔訃,感謝布殊家族對國家的服務。

老布殊的靈柩在國會大樓供民眾瞻仰到週三上午,之後將移靈到國家大教堂舉行追思儀式,跟著遺體就會運返德州家鄉休斯頓,到時將有私人儀式,然後再運送到德州College Station市的老布殊總統圖書館長眠。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載