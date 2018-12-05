英國下議院裁定文翠珊政府藐視國會

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英國下議院首次通過動議，指政府拒絕完全披露脫歐法律意見文件，是藐視國會，最終政府同意週三向下議院提交整份文件，下議院亦展開辯論脫歐協議草案。首相文翠珊強調通過協議，才可以令國家再次團結，但反對派表明不支持。

英國下議院開始辯論脫歐協議草案之前，先令首相文翠珊連番受挫，在執政保守黨的盟友、北愛爾蘭民主統一黨倒戈之下，以311票對293票通過動議，裁定政府以保密為由，拒絕披露檢察總長向政府提交的完整脫歐法律意見，是藐視國會，迫使政府同意提交整份文件。

另外，下議院又以321票對299票通過修訂，如果脫歐協議下週被否決，政府再向國會提交草案，交代下一步計劃時，國會有權修訂草案，確保國會可及時表達意見，避免政府在未得議員支持下，硬脫歐或啟動後備方案。

脫歐協議面對國會強大阻力，文翠珊繼續游說議員，指通過協議可以為英國帶來團結，繼續討論是否舉行第二次脫歐公投，只會帶來分裂。

文翠珊強調協議草案對英國有利，英國仍可進入歐盟市場，而毋須肩負諸多責任，不過反對黨議員表明不相信。下議院會一連5日辯論，預計下週二表決是否接納。

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