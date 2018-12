英國下議院裁定文翠珊政府藐視國會

【i-CABLE】

英國下議院首次通過動議,指政府拒絕完全披露脫歐法律意見文件,是藐視國會,最終政府同意週三向下議院提交整份文件,下議院亦展開辯論脫歐協議草案。首相文翠珊強調通過協議,才可以令國家再次團結,但反對派表明不支持。

英國下議院開始辯論脫歐協議草案之前,先令首相文翠珊連番受挫,在執政保守黨的盟友、北愛爾蘭民主統一黨倒戈之下,以311票對293票通過動議,裁定政府以保密為由,拒絕披露檢察總長向政府提交的完整脫歐法律意見,是藐視國會,迫使政府同意提交整份文件。

另外,下議院又以321票對299票通過修訂,如果脫歐協議下週被否決,政府再向國會提交草案,交代下一步計劃時,國會有權修訂草案,確保國會可及時表達意見,避免政府在未得議員支持下,硬脫歐或啟動後備方案。

脫歐協議面對國會強大阻力,文翠珊繼續游說議員,指通過協議可以為英國帶來團結,繼續討論是否舉行第二次脫歐公投,只會帶來分裂。

文翠珊強調協議草案對英國有利,英國仍可進入歐盟市場,而毋須肩負諸多責任,不過反對黨議員表明不相信。下議院會一連5日辯論,預計下週二表決是否接納。

