美股週二大幅波動 道瓊斯急挫800點

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市繼續出現波動,主要指數週一飆升超過1%之後,週二又急挫超過3%。

美股週二早上一開市就明顯走跌,全日大幅波動,接近尾市時越跌越多,道瓊斯全日暴跌近800點,道指和S&P500跌幅超過3%,Nasdaq跌幅也有3.8%,大跌283點。

股市跌,除了有短期炒作的獲利回吐壓力之外,雖然美中貿易戰休戰90日,但有投資者質疑美中兩國是否真的可以達成長遠的貿易協議,因為有許多牽涉兩國核心的利益問題不是這麼容易解決。

再加上債券市場響起警報,提醒說可能會出現經濟衰退,因為自從2007年以來,美債收益率週一首次出現”逆向倒掛”,即是短期債息還高過長期債息,現時兩年期債息已升到與5年期債息差不多。

聯儲局官員雖然無提及”逆向收益率”的可能性,但今年年初,聯儲局決策小組多名成員都表示,將留意這個發展趨勢。

債息升高以及有經濟衰退威脅,都令投資者擔心全球經濟增長減慢,也可能影響聯儲局的利率政策。

聯儲局主席包維爾上星期發表講話時表示,現時的利率只不過是低過”中性”水平,暗示聯儲局有可能會停止加息。

投資者認為,這點與他在10月時所講有很大分別,所謂”中性”就是指貨幣政策既不收縮,也不擴張的利率。

有專家指出,較低的中性利率,將令到貨幣政策在衰退時減息的空間更小。

由於老布殊總統逝世,在週三的全國哀悼日,華爾街股市休市一天。

