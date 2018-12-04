美股週二大幅波動 道瓊斯急挫800點

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市繼續出現波動，主要指數週一飆升超過1%之後，週二又急挫超過3%。

美股週二早上一開市就明顯走跌，全日大幅波動，接近尾市時越跌越多，道瓊斯全日暴跌近800點，道指和S&P500跌幅超過3%，Nasdaq跌幅也有3.8%，大跌283點。

股市跌，除了有短期炒作的獲利回吐壓力之外，雖然美中貿易戰休戰90日，但有投資者質疑美中兩國是否真的可以達成長遠的貿易協議，因為有許多牽涉兩國核心的利益問題不是這麼容易解決。

再加上債券市場響起警報，提醒說可能會出現經濟衰退，因為自從2007年以來，美債收益率週一首次出現”逆向倒掛”，即是短期債息還高過長期債息，現時兩年期債息已升到與5年期債息差不多。

聯儲局官員雖然無提及”逆向收益率”的可能性，但今年年初，聯儲局決策小組多名成員都表示，將留意這個發展趨勢。

債息升高以及有經濟衰退威脅，都令投資者擔心全球經濟增長減慢，也可能影響聯儲局的利率政策。

聯儲局主席包維爾上星期發表講話時表示，現時的利率只不過是低過”中性”水平，暗示聯儲局有可能會停止加息。

投資者認為，這點與他在10月時所講有很大分別，所謂”中性”就是指貨幣政策既不收縮，也不擴張的利率。

有專家指出，較低的中性利率，將令到貨幣政策在衰退時減息的空間更小。

由於老布殊總統逝世，在週三的全國哀悼日，華爾街股市休市一天。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載