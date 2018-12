慈濟發出3千多張現金卡助Camp山火災民（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

北加州Camp山火發生將近一個月,慈濟基金會已經對災民發出3,000多張現金卡,總金額超過150萬元。

慈濟基金會北加州分會有100多位的志工,在剛過去的星期六前往FEMA設在Chico的災難恢復中心,發送現金卡給災民,其中還有志工從洛杉磯紐約飛過來幫忙。

從11月9日,動員志工人次770人,發給災民3,500多條毛毯,共發出了現金卡3,454張,總金額超過150萬,有不少災民拿到現金卡感到驚訝,也有災民感動到落淚。

這次北加州Camp山火燒毀了一萬多棟的建築物,其中大部分都是民宅,由於災民收容中心有限,很多災民睡在帳篷及車內,前幾天下大雨,很多人的帳篷也被吹壞。

康彥雯星期六是第一次前往Chico幫助賑災,在跟災民接觸過程,看到災民的堅強勇氣。

康彥雯說:”有一位年長的爺爺,他4個月前買了一棟房子,把他的舊房子賣掉了,結果火災發生的時候,他的新房子全毀了,燒掉了,他的舊房子賣掉的那一棟反而留下來,可是他的眼神之鎮定安詳,沒有任何的怨言。”

吳漢賢前往Chico幫助賑災已經4次,大部份擔任司機的工作,談到這次賑災的感受。

吳漢賢說:”這次真的很嚴重,因為火來的特別快,過去3個火災我都有去,居民災民的反應都是一眨眼來了,所以根本什麼東西都來不及拿,所以最實際就是給他們現金,因為很多物資不適用。”

慈濟現在發起一人ㄧ戶Hope Heals的募款行動,目標是發出一萬張現金卡,希望民眾能夠共襄盛舉,詳情可以上慈濟北加州網站查詢,網址:www.tcnw.org。

