慈濟發出3千多張現金卡助Camp山火災民（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

北加州Camp山火發生將近一個月，慈濟基金會已經對災民發出3,000多張現金卡，總金額超過150萬元。

慈濟基金會北加州分會有100多位的志工，在剛過去的星期六前往FEMA設在Chico的災難恢復中心，發送現金卡給災民，其中還有志工從洛杉磯紐約飛過來幫忙。

從11月9日，動員志工人次770人，發給災民3,500多條毛毯，共發出了現金卡3,454張，總金額超過150萬，有不少災民拿到現金卡感到驚訝，也有災民感動到落淚。

這次北加州Camp山火燒毀了一萬多棟的建築物，其中大部分都是民宅，由於災民收容中心有限，很多災民睡在帳篷及車內，前幾天下大雨，很多人的帳篷也被吹壞。

康彥雯星期六是第一次前往Chico幫助賑災，在跟災民接觸過程，看到災民的堅強勇氣。

康彥雯說：”有一位年長的爺爺，他4個月前買了一棟房子，把他的舊房子賣掉了，結果火災發生的時候，他的新房子全毀了，燒掉了，他的舊房子賣掉的那一棟反而留下來，可是他的眼神之鎮定安詳，沒有任何的怨言。”

吳漢賢前往Chico幫助賑災已經4次，大部份擔任司機的工作，談到這次賑災的感受。

吳漢賢說：”這次真的很嚴重，因為火來的特別快，過去3個火災我都有去，居民災民的反應都是一眨眼來了，所以根本什麼東西都來不及拿，所以最實際就是給他們現金，因為很多物資不適用。”

慈濟現在發起一人ㄧ戶Hope Heals的募款行動，目標是發出一萬張現金卡，希望民眾能夠共襄盛舉，詳情可以上慈濟北加州網站查詢，網址：www.tcnw.org。

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