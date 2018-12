特朗普指中國同意增購美國農產品

【i-CABLE】

中美同意貿易戰”休戰”90日後,特朗普總統表示,中國已同意減免美國進口汽車關稅,又指中國將會盡快增加採購美國農產品,美國財長姆欽表示,相信很快可以與中方達成真正的貿易協議。

特朗普與中國國家主席習近平在阿根廷會晤後,於Twitter發文,透露中方已經同意降低及取消目前稅率高達四成的美國進口汽車關稅,但沒說明減免詳情。

他又指中國打算立刻購買美國農產品,農民很快會得益,強調只有他和習近平,才可以在貿易問題和其他問題上為兩國帶來巨大和正面的改變,兩國關係踏前一大步,很多好事將會發生。

美國財長姆欽則指,特朗普會領導由數名幕僚組成的小組與中方磋商,相信很快可以與對方達成真正的貿易協議,又指今次是第一次得到中方承諾可以達成協議,相信很快會有結果。

至於談判代表會交由被視為對華立場強硬的貿易代表萊特希澤,在未來90日與中方就關稅、市場流通及知識產權等結構改革進行磋商。

《華爾街日報》報道,中方將由副總理劉鶴作代表,並指他正考慮率領30人代表團在未來數星期到訪華盛頓。

