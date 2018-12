【KTSF】

舊金山Mission區週末發生兩宗命案。

最新一宗兇殺案發生在週一凌晨一點,Valencia和16街交界處附近。

警方接到槍擊報告後,到場發現一對男女中槍被送入院,男子之後傷重不治,另外一名55歲非洲裔女子有生命危險。

警方還沒有公佈案件和疑犯細節。

而在週六晚上9點40分左右,一名16歲男子在Mission街和Geneva Avenue交界處附近被人用刀攻擊,他在事件中死亡。

警方表示,有3名18到20歲的男子可能和事件有關。

