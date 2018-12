【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市參事余鼎昂(Norman Yee)週一邀請市長布里德,前往其選區內的Ocean大道,與商戶及居民見面。

余鼎昂說:”這個社區被市府忽略了很長時間,關注不多,這是個機會讓市長明白,這是一個繁華的社區,需要一點幫助及資源。”

Ocean大道居民聯會會員簡勁華說:”現在我們有個居民聯會,我們就有個聲音,市府又認證了我們的聯會,所以市府對我們的關注比之前更多。”

余鼎昂帶領著布里德拜訪了Ocean大道上多間商戶,並與居民近距離接觸,居民亦藉此表達對於社區交通安全的關注,希望市府正視行人與單車騎士的安全,警方亦有派人出席,了解居民對治安的擔憂。

