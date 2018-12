【KTSF】

舊金山萬豪酒店的工潮在經過61天之後,週一結束。

Unite Here本地二號工會近2,500名員工,自10月開始罷工,要求提高薪資,加強工作保障和減低工作量,勞資雙方終於就新合約達成協議,工會週一晚就新合約表決,預計職員週三復工。

市長布里德表示,支持萬豪的職員,在愈來愈昂貴的灣區爭取更好的待遇,酒店方面則表示,歡迎職員回到工作崗位。

新合約談判解決後,工會表示將開始代表5,500名會員和其他酒店展開合約談判。

