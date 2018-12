【KTSF】

舊金山萬豪酒店罷工兩個月的員工,將在週三重返工作崗位,工會週一晚通過和資方談妥的新合約。

罷工員工爭取到加薪,一般打掃房間的員工薪資,將從目前的每小時22元,在頭一年增加1.75元,然後在4年內增加到每小時27元。

在健保福利方面,單身員工的醫療保費將完全由雇主支付,有家庭的職員,每個月全家的保費是10元。

而酒店也將給職員更多的時間打掃特別髒的房間。

工會表示,將開始為其餘5,500名會員與其他舊金山酒店就新合約進行談判,希望爭取到同樣的條件。

