休斯頓市一名華裔母親涉嫌殺害及肢解5歲兒子,已被當局起訴謀殺罪。

43歲華裔婦人Lihui Liu懷疑涉案被捕,警方稱,遇害男童的父親上週五晚下班回家後,發現兒子的屍體被人用膠袋封著,丟棄在家中車房的垃圾箱中。

檢控官稱,男童是溺死後,再被人肢解,當局尚未公布被告的行兇動機。

