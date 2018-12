法國連日爆反政府示威 總理宣布暫停加燃油稅6個月

【i-CABLE】

法國連日發生反政府示威後,總理菲利普宣布暫停增加燃油稅,菲利普表示,會押後原定明年元旦起加燃油稅6個月,直至計劃經過充足討論。

菲利普又指,沒有稅項可以危害國家團結,但反政府示威蔓延,多個城市星期一有中學生上街抗議教育改革,警察施放催淚氣體驅散。

多個城市的中學生星期一上街示威,在中部奧爾良市,警察施放多枚催淚彈驅散學生。南部沿海城市土倫,學生阻塞馬路和焚燒路障,警方驅趕。

在巴黎市郊的歐貝維利耶,示威學生與警員衝突,又縱火燒車,數名學生被捕。

中學生不滿總統馬克龍的教育改革,令大學可自行增設入學條件,學生自3月起已多次示威,今次借”黃色背心”運動再次上街。

在巴黎市內亦繼續有示威,一批救護車司機加入示威行列,不滿政府改變他們的工作待遇,要求馬克龍下台,司機駕駛救護車堵塞通往,巴黎國民議會的大橋,防暴警察築起人牆阻擋。

巴黎警方發放上星期六衝突期間,警方隨身攝錄機拍到的片段,看到警員驅趕凱旋門周邊的示威者。

馬克龍星期一到巴黎東部的警署,慰問當日執勤的警員,與他們共晉午餐,以示對警方的支持。

當日在馬賽的示威,一名80歲老婦在關窗時,意外被催淚彈罐擊中,送院搶救但最終不治。

總理菲利普原定星期二與”黃色背心”運動領袖的會面告吹,部份較溫和的領袖聲稱收到激進派的死亡恐嚇,警告不准跟政府談判。

