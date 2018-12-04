法國”黃背心”抗議浪潮演變成全民運動（視頻）

【KTSF 黃侯彬報導】

法國全國各地在過去三個星期湧現一股”黃背心”抗議浪潮，這股怒潮正演變成全民運動，而且有暴動的傾向。

在星期六，巴黎香榭麗舍大道見證自黃背心抗議運動湧現以來最暴力的場面，有一班黃背心示威者放火燒車，打爛商店的櫉窗，有趁機會搶掠，當局出動防暴警用水砲及催淚氣體對付示威者。

衝突到入夜都未停，暴力場面不止在巴黎見到，在其他城市以至鄉鎮都發生，在北部阿爾登地區一個小城，就有19名警員受傷，當中有人被打爆頭。

此外，示威者也堵塞多個地區的高速公路，或在關閉公路收費站，令交通癱瘓，也有示威者封鎖煉油廠，令一些地區的汽油出現短缺而限額出售。

示威者表示，這股抗議運動將繼續也有很多市民表示支持，並送來物資為示威者打氣，黃背心分子強調他們的抗議運動絕不贊成暴力。

但是避免不了有人情緒激動，當中也有極端勢力滲入搞事，煽動甚至帶領暴力行動。

這次涵蓋法國全國的抗議浪潮，有各行各業的參與，有救護車司機也有鐵路工人，有工商業員工也有農業人員，有學生也有政府公務員，有退休人士也有年輕人，最初的動機是抗議馬克龍政府提高燃油稅和百物騰貴，每月所得負擔不起越來越高的生活程度，鄉鎮居民越來越難移居大都會地區，已經移居的人，就困在大都會邊緣的治安黑點。

他們當中有很多人不滿當前的法國社會的利益，明顯偏向權勢階層，也有不少在職人士看不到向上流的機會，待業人士或失業者就找不到工作，社會上人浮於事，普通的工作都要求較高的學歷及相當英語能力。

示威者中還有不少人對當前的政壇失去信心，有人批評總統馬克龍就像大革命前夕的國王，不知人間痛苦，所以有人就安置象徵式的斷頭台招呼馬克龍等權貴人物。

當然也有人抗議太多的汽車造成嚴重的空氣污染，影響人體健康與環境生態。

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