法國”黃背心”抗議浪潮演變成全民運動（視頻）

【KTSF 黃侯彬報導】

法國全國各地在過去三個星期湧現一股”黃背心”抗議浪潮,這股怒潮正演變成全民運動,而且有暴動的傾向。

在星期六,巴黎香榭麗舍大道見證自黃背心抗議運動湧現以來最暴力的場面,有一班黃背心示威者放火燒車,打爛商店的櫉窗,有趁機會搶掠,當局出動防暴警用水砲及催淚氣體對付示威者。

衝突到入夜都未停,暴力場面不止在巴黎見到,在其他城市以至鄉鎮都發生,在北部阿爾登地區一個小城,就有19名警員受傷,當中有人被打爆頭。

此外,示威者也堵塞多個地區的高速公路,或在關閉公路收費站,令交通癱瘓,也有示威者封鎖煉油廠,令一些地區的汽油出現短缺而限額出售。

示威者表示,這股抗議運動將繼續也有很多市民表示支持,並送來物資為示威者打氣,黃背心分子強調他們的抗議運動絕不贊成暴力。

但是避免不了有人情緒激動,當中也有極端勢力滲入搞事,煽動甚至帶領暴力行動。

這次涵蓋法國全國的抗議浪潮,有各行各業的參與,有救護車司機也有鐵路工人,有工商業員工也有農業人員,有學生也有政府公務員,有退休人士也有年輕人,最初的動機是抗議馬克龍政府提高燃油稅和百物騰貴,每月所得負擔不起越來越高的生活程度,鄉鎮居民越來越難移居大都會地區,已經移居的人,就困在大都會邊緣的治安黑點。

他們當中有很多人不滿當前的法國社會的利益,明顯偏向權勢階層,也有不少在職人士看不到向上流的機會,待業人士或失業者就找不到工作,社會上人浮於事,普通的工作都要求較高的學歷及相當英語能力。

示威者中還有不少人對當前的政壇失去信心,有人批評總統馬克龍就像大革命前夕的國王,不知人間痛苦,所以有人就安置象徵式的斷頭台招呼馬克龍等權貴人物。

當然也有人抗議太多的汽車造成嚴重的空氣污染,影響人體健康與環境生態。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。