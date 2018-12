【KTSF】

養狗人士要注意,聯邦食品藥物管理局(FDA)發出警告,指有部分乾的狗糧含有過量維他命D,狗隻進食後會增加牠們腎衰竭的風險,受影響的狗糧品牌,上週已經宣布回收,並且在週二再擴大回收範圍。

FDA表示,受影響的狗糧來自單一生產商,但以不同品牌發售,當中Nutrisca、Natural Life Pet Products、ANF、Sunshine Mills、Kroger以及ELM等已經宣布回收.

進食過量維他命D的狗隻,可能會出現的症狀包括嘔吐、食欲不振、口渴或體重減輕,維他命D中毒可導致腎衰竭,甚至死亡。

