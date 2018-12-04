舊金山免費就讀市立大學計劃或延長20年（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山免費市立大學計劃撥款將於明年6月完結，市參事金貞妍提出修憲公投案，將這個計劃延續多20年，市參議會將決定會否將議案交由選民表決。

一手推動免費市立大學計劃的市參事金貞妍，原本建議延長這個計劃多十年，並修改市憲章規定市府，每年分配一筆錢資助計劃。

按照預計收生人數，金貞妍建議在2020年撥出1,500萬，2021年撥出1,570萬，2022年撥出1,640萬，往後的年分未定撥款。

支持計劃的市參事余鼎昂（Norman Yee）後來將計劃中的延長十年，加至20年，到2040年。

余鼎昂說：”整體來講這是好的，學生免學費，讓他們在理財上有更好規劃，大家都知道，不是所有人，但很多學生不上學，原因是學費，我以前讀市立大學時是免學費，我做工賺錢，存起來，這筆錢後來成為我讀加大的學費。”

這個議案在週一特別召開的程序委員會上獲得通過，並將交予市參議會審議，再決定能否放在明年的選票上由選民表決。

舊金山市立大學學生Esmeralda說：”震驚，我覺得很震驚，免費市立大學的撥款只到6月，我還以為至少會推行一段長時間，我很喜歡這個計劃，很方便，經濟上對我的幫助很大。”

另一名學生Syd說：”我能夠上學學習，裝備自己，而不需要擔心經濟問題，我不知道計劃有限期，令我有一點擔心，不只是我自己，而是全舊金山受惠於計劃的人。”

這個修憲公投案上星期差一點就胎死腹中，程序委員會的3名市參事，溫和派的安世輝及司家怡，都不贊成將公投案交到全會討論，安世輝指，因為當中涉及的不是小數目，應該從長計議，因此只有進步派的余鼎昂投下贊成票。

不過，根據舊金山紀事報報導，安世輝最後改變決定，最終投下贊成票。

自舊金山推行免費市立大學以來，多了超過4,000名學生入讀，有63,000人，但比起2012年認證風波發生前，學生人數仍減少了約兩萬人。

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