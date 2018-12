舊金山免費就讀市立大學計劃或延長20年（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山免費市立大學計劃撥款將於明年6月完結,市參事金貞妍提出修憲公投案,將這個計劃延續多20年,市參議會將決定會否將議案交由選民表決。

一手推動免費市立大學計劃的市參事金貞妍,原本建議延長這個計劃多十年,並修改市憲章規定市府,每年分配一筆錢資助計劃。

按照預計收生人數,金貞妍建議在2020年撥出1,500萬,2021年撥出1,570萬,2022年撥出1,640萬,往後的年分未定撥款。

支持計劃的市參事余鼎昂(Norman Yee)後來將計劃中的延長十年,加至20年,到2040年。

余鼎昂說:”整體來講這是好的,學生免學費,讓他們在理財上有更好規劃,大家都知道,不是所有人,但很多學生不上學,原因是學費,我以前讀市立大學時是免學費,我做工賺錢,存起來,這筆錢後來成為我讀加大的學費。”

這個議案在週一特別召開的程序委員會上獲得通過,並將交予市參議會審議,再決定能否放在明年的選票上由選民表決。

舊金山市立大學學生Esmeralda說:”震驚,我覺得很震驚,免費市立大學的撥款只到6月,我還以為至少會推行一段長時間,我很喜歡這個計劃,很方便,經濟上對我的幫助很大。”

另一名學生Syd說:”我能夠上學學習,裝備自己,而不需要擔心經濟問題,我不知道計劃有限期,令我有一點擔心,不只是我自己,而是全舊金山受惠於計劃的人。”

這個修憲公投案上星期差一點就胎死腹中,程序委員會的3名市參事,溫和派的安世輝及司家怡,都不贊成將公投案交到全會討論,安世輝指,因為當中涉及的不是小數目,應該從長計議,因此只有進步派的余鼎昂投下贊成票。

不過,根據舊金山紀事報報導,安世輝最後改變決定,最終投下贊成票。

自舊金山推行免費市立大學以來,多了超過4,000名學生入讀,有63,000人,但比起2012年認證風波發生前,學生人數仍減少了約兩萬人。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。