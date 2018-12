前總統老布殊去世 輔助犬陪伴靈柩照片瘋傳（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

前總統老布殊的輔助犬Sully和主人關係一向密切,老布殊逝世,Sully似乎也神情落寞。

Sully坐在主人靈柩旁邊的照片看來有些哀傷,圖片說明是“任務完成”。

老布殊卸任白宮之後的發言人Jim McGrath,星期日將這幅照片上載推特分享,標題是“緬懷41”,勾起民眾對第41任總統的追昔。

Sully這一隻拉布拉多犬,陪伴老布殊的最後旅程是由德州休斯頓飛到首都華盛頓舉行悼念儀式,伴隨主人遺體最後亮相塵世。

前總統老布殊的輔助犬Sully,名字來自英勇的飛機師Chesley “Sully” Sullenger the Third,這名機師2009年駕駛損壞的飛機,冒險在紐約的哈遜河降落,保著多名乘客性命。

輔助犬Sully由服務退伍軍人的慈善機構America’s Vetdogs訓練,牠有專用社交媒體Instagram戶口,並有大批的社媒追隨者。

老布殊喪禮完結之後,Sully會返回Walter Reed國家軍人醫療中心,協助其他退伍軍人。

前總統小布殊在Instagram發訊息稱,他們的家庭因為這隻狗即將離開會感到失落。

但欣慰的是,Sully為新居所Walter Reed帶來的喜悅,將會和帶給第41任總統的歡樂一樣。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。