老布殊靈柩移送首都華盛頓 週三舉行國葬

【KTSF 張麗月報導】

第41任總統老布殊在上星期五逝世,享年94歲,老布殊的靈柩由總統專機運送到首都華盛頓供民眾瞻仰,國葬就將於週三在華府的國家大教堂舉行,特朗普宣佈當天是全國哀悼日。

本星期將會懷念這位畢生擔任公職的第41任美國總統老布殊,他的一生有過許多輝煌時刻,在二戰中榮獲飛行獎章的戰功飛行員,也曾做過石油大亨,在業務經營得有聲有色時,就開始走上政壇。

他先後做過國會議員和駐華主任,甚至做了副總統,最後更坐上總統寶座。

經過簡短的儀式後,老布殊家族成員,包括他的兒子布殊總統,連同心愛的狗,陪伴老布殊的靈柩,一起登上這架多次用作空軍一號總統專機的飛機,這架飛機也改名叫做”特別航空使命41″。

靈柩抵達首都華盛頓後,安放在國會大樓內,供民眾瞻仰。

在週三國葬完畢後,老布殊的遺體就會運返德州,安葬在他妻子芭芭拉和夭折的女兒墓地旁邊。

