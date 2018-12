【KTSF】

東灣Antioch市一名3歲女童,週一晚在Somersville Towne Center購物中心的停車場被一輛汽車輾過,傷重死亡,Contra Costa縣法醫處證實,死者是越裔女童Angela Nguyen。

事發於晚上7時半左右,地點在Sears百貨公司對出的停車場。

救護人員到場後,發現女童已失去知覺,送院後證實不治。

涉案司機有留在現場協助調查,車禍估計不涉及醉酒或服藥後駕駛。

