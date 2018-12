影評：《羅馬 》帶浪漫的童年回憶

《電影試片室》 點評《羅馬 Roma》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

四年前,憑著科幻驚悚片《地心引力 Gravity》獲得奧斯卡最佳導演的墨西哥導演Alfonso Cuaron,今年以風格迥然不同的作品《羅馬 Roma》奪下威尼斯影展最佳影片。

1970年,墨西哥首都的一個郊區Roma,一個中產家庭中,一名女傭Cleo 默默工作:打掃房子、照顧家中的孩子。到加拿大參加會議的醫生父親,回家的日期一天比一天遙遠。家人逐漸了解父親可能已經放棄這個家,母親和女傭必須擔起這家庭的負擔。與此同時,女傭Cleo 和一名年輕男子交往。這經歷也給她在這極短的時間內殘酷的教訓。家中的這兩名女子,如何互相扶持?

這部電影故事的靈感來自導演Alfonso Cuaron 本身的童年回憶。以超低調的手法拍攝,畫面看來只有黑白兩色,但是在導演親自操縱攝影機下,將繁雜瑣碎設計成熒幕上,讚揚生活中寧靜的藝術。同樣是導演親自剪輯,似乎帶有溫和的節奏。

和電影院其他的亮麗的商業片相比,《Roma》像是一部不上妝的作品。不少鏡頭看來感覺設計過度包裝,這種提升日常生活點點滴滴的特色,突顯導演對童年時光的懷念,算是對當年情懷的一種崇拜,觀眾心弦容易被牽動。故事內容方面感覺平淡,將電影推向藝術創作領域。讓人想起在高級餐館的菜單,品嚐鑑賞佳作之後,仍感覺希望份量應該大一些。

《Roma》崇拜過往的平凡。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/80240715

“Roma” worships the romanticism of a bygone era

“Screening Room” reviews “Roma”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.netflix.com/title/80240715