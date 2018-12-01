影評：《羅馬 》帶浪漫的童年回憶

《電影試片室》 點評《羅馬 Roma》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

四年前，憑著科幻驚悚片《地心引力 Gravity》獲得奧斯卡最佳導演的墨西哥導演Alfonso Cuaron，今年以風格迥然不同的作品《羅馬 Roma》奪下威尼斯影展最佳影片。

1970年，墨西哥首都的一個郊區Roma，一個中產家庭中，一名女傭Cleo 默默工作：打掃房子、照顧家中的孩子。到加拿大參加會議的醫生父親，回家的日期一天比一天遙遠。家人逐漸了解父親可能已經放棄這個家，母親和女傭必須擔起這家庭的負擔。與此同時，女傭Cleo 和一名年輕男子交往。這經歷也給她在這極短的時間內殘酷的教訓。家中的這兩名女子，如何互相扶持？

這部電影故事的靈感來自導演Alfonso Cuaron 本身的童年回憶。以超低調的手法拍攝，畫面看來只有黑白兩色，但是在導演親自操縱攝影機下，將繁雜瑣碎設計成熒幕上，讚揚生活中寧靜的藝術。同樣是導演親自剪輯，似乎帶有溫和的節奏。

和電影院其他的亮麗的商業片相比，《Roma》像是一部不上妝的作品。不少鏡頭看來感覺設計過度包裝，這種提升日常生活點點滴滴的特色，突顯導演對童年時光的懷念，算是對當年情懷的一種崇拜，觀眾心弦容易被牽動。故事內容方面感覺平淡，將電影推向藝術創作領域。讓人想起在高級餐館的菜單，品嚐鑑賞佳作之後，仍感覺希望份量應該大一些。

《Roma》崇拜過往的平凡。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影網頁：https://www.netflix.com/title/80240715

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“Roma” worships the romanticism of a bygone era

“Screening Room” reviews “Roma”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.netflix.com/title/80240715