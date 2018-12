【KTSF】

德州達拉斯一個加勒比海裔男人,今年9月在自己寓所內被一名休班女警鄰居開槍殺死,一個大陪審團決定起訴該名已被革職的前女警謀殺,最高刑罰是終身監禁。

30歲的Amber Guyger在9月6日晚上下班後,在自己樓下一層的寓所內,開槍殺死正在家中看球賽的鄰居Botham Jean。Guyger事後表示錯誤以為Jean的家是自己寓所,以為Jean是竊匪所以開槍。

Guyger在事發後三天被起訴誤殺,之後更被革職,事件引發當地民眾抗議,死者父母也已經提出訴訟。

