Napa酒吧打人逃犯自首 兩疑犯落網

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(11/30 週五更新)

警方表示多得公眾協助，已拘捕涉案的30歲男子James Faulkenberry，他跟另一名較早前自首的39歲男子Juan Rojas，被控襲擊一名女事主。兩人並不認識事主。

(圖片由Napa警局提供)

事發在兩星期前，11月17日晚上11時半，兩名男子走入1679號W. Imola Avenue的Stone’s酒吧。其中一人被拍攝到拳打女事主的臉部，令她昏迷，另一人就多次腳踢女事主，女事主臉部腫脹受傷。

(*部份畫面可能令人情緒不安，敬請留意)

(片段由Napa警局提供)

事後兩名顧客手持桌球桿走出來，打算幫女事主，不過都被人打。兩匪徒在警方到場之前逃走。

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