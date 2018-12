香港青衣旅巴撞的士至少五死逾卅傷

【i-CABLE】

香港青衣長青公路發生嚴重車禍,一輛載著機場員工的旅遊巴,從後撞上一輛故障的的士,五人死亡,包括的士司機及四名旅遊巴乘客,超過三十人受傷。旅遊巴司機危殆,警方懷疑他過勞。同一名司機二月駕駛員工巴士時亦曾撞車,當時被控不小心駕駛。

的士被旅遊巴從後撞上,衝前五十米,司機死亡,死火燈在撞車前已經亮起。旅遊巴上三個乘客拋出車外,當場死亡,包括一名女子,以及兩名拋到過對面線的男乘客,距離旅遊巴約一百米。

該輛旅遊巴撞完的士後失控,先撞右邊壆,再撞左邊,六十二歲司機亦拋出車外,重傷送院。車上有乘客被困,由消防員在太平門救出,數十人坐在路邊等候救援。撞毀的的士後座有一名乘客撞傷頭部,有些人傷得更重,分別送去瑪嘉烈、仁濟、明愛及伊利沙伯醫院。該輛冠忠旅遊巴當時正接載那些人去機場上班,車上一半是國泰的地勤和餐飲部員工,有乘客稱當時車速很快。

警方指現場看不到剎車痕,只有的士車身的刮痕。事發在清晨近五時,該輛載著三十六人的巴士由將軍澳開出,沿長青公路去緊機場,而的士就剛剛停在慢線四十秒。意外後,南灣隧道出隧道去機場方向兩條行車線都一度封閉,在早上繁忙時間,去機場方向,青衣西北交匯處的交通一度非常擠塞。

姓霍的旅遊巴司機入院後做過手術,他今年二月駕駛員工巴士入機場時亦曾出意外,當日凌晨五時多,在北大嶼山公路與吊臂車相撞,再撞向石壆,十六人受傷,被控不小心駕駛,車禍後一個多星期復工。

