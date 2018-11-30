香港青衣旅巴撞的士至少五死逾卅傷

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香港青衣長青公路發生嚴重車禍，一輛載著機場員工的旅遊巴，從後撞上一輛故障的的士，五人死亡，包括的士司機及四名旅遊巴乘客，超過三十人受傷。旅遊巴司機危殆，警方懷疑他過勞。同一名司機二月駕駛員工巴士時亦曾撞車，當時被控不小心駕駛。

的士被旅遊巴從後撞上，衝前五十米，司機死亡，死火燈在撞車前已經亮起。旅遊巴上三個乘客拋出車外，當場死亡，包括一名女子，以及兩名拋到過對面線的男乘客，距離旅遊巴約一百米。

該輛旅遊巴撞完的士後失控，先撞右邊壆，再撞左邊，六十二歲司機亦拋出車外，重傷送院。車上有乘客被困，由消防員在太平門救出，數十人坐在路邊等候救援。撞毀的的士後座有一名乘客撞傷頭部，有些人傷得更重，分別送去瑪嘉烈、仁濟、明愛及伊利沙伯醫院。該輛冠忠旅遊巴當時正接載那些人去機場上班，車上一半是國泰的地勤和餐飲部員工，有乘客稱當時車速很快。

警方指現場看不到剎車痕，只有的士車身的刮痕。事發在清晨近五時，該輛載著三十六人的巴士由將軍澳開出，沿長青公路去緊機場，而的士就剛剛停在慢線四十秒。意外後，南灣隧道出隧道去機場方向兩條行車線都一度封閉，在早上繁忙時間，去機場方向，青衣西北交匯處的交通一度非常擠塞。

姓霍的旅遊巴司機入院後做過手術，他今年二月駕駛員工巴士入機場時亦曾出意外，當日凌晨五時多，在北大嶼山公路與吊臂車相撞，再撞向石壆，十六人受傷，被控不小心駕駛，車禍後一個多星期復工。

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