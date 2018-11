Frontier一班航機飛行時引擎外殼剝落 需要緊急拆返

(相片由@FlightAlerts_提供)

一架Frontier航機在飛行途中引擎外殼剝落,被乘客拍攝到,需要緊急拆返。

週五早上約7時,一架由拉斯維加斯前往佛州Tampa市的Frontier航機,編號260,由於懷疑引擎出問題,飛機起飛之後,被乘客拍攝到其中一個引擎的外殼(又稱為”整流罩”)剝落,緊急返回McCarran國際機場。

Video from the air of Frontier flight #F9260 showing the engine cowling came apart. pic.twitter.com/kxz4bpKAlO — Flight Alerts (@FlightAlerts_) November 30, 2018

#F9260 further video from passenger on board who praised the pilot for controlling the situation and getting the aircraft down safely pic.twitter.com/X0vSi0LxVo — Flight Alerts (@FlightAlerts_) November 30, 2018

拍攝到畫面的乘客事後表示,飛機近半小時後安全降落,機上全部人無恙,航空公司事後向所有乘客提供免費早餐禮券作保償。

