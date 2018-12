【KTSF】

據報特朗普政府正考慮對中國留學生,作更嚴格的背景審查,包括檢視學生電話及社交網絡紀錄。

總統特朗普早前曾暗批在美國的中國留學生”幾乎都是間諜”,據報華府正研究加強對中國留學生的背景審查。路透社引述消息指,新措施會包括檢視中國留學生的電話紀錄,及他們在中國及美國的社交網絡的活動,以調查其入境美國的動機,以及與北京政府機構是否有連繫。

當局亦會培訓學校職員查證學生是否間諜或網絡小偷。

中國駐美大使崔天凱回覆報導時,批評指控中國留學生是間諜毫無根據,亦對學生不尊重。白宮拒絕回應報導,國務院則表示,會確保所有獲發簽證的人,都不會對美國構成安全威脅。

