佛州男子懷疑因PS4遊戲機糾紛 被兩名前室友刺死

佛羅里達州一名男子懷疑因為一部PlayStation 4電子遊戲機,被兩名前室友刺死。

死者身份是24歲男子Joshua Barnes,遺下4歲兒子和家屬。Barnes的弟弟表示,沒料到這種事會發生,他表示Barnes生前喜歡打籃球、打電動、和畫畫。

警方表示,Barnes的前室友Ian McClurg和Jake Bilotta,引誘Barnes去他們家開派對,然後多刀刺死Barnes,更計劃埋葬他的屍體。警方指相信兩人行兇的動機是由於相信Barnes曾經偷走他們部Ps4遊戲機。

(疑犯:Ian McClurg和Jake Bilotta)

兩疑犯的另一名室友走進屋時,目睹Barnes被刺死後報警,他報案時指知道Barnes跟兩疑犯不和。疑犯McClurg和Bilotta被控一級謀殺控罪。

