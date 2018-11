【KTSF】

舊金山司法大樓週四早上發生小爆炸,一度要疏散人群,警方拘捕一名涉案人士。

事發在早上11時幾,在850號Bryant Street的司法大樓底層發生了小型爆炸,無人受傷,不過警方疏散了裡面所有人。大約兩小時過後,警方宣告安全,暫時未透露涉案人士身份。大樓入面進行的所有庭審今日要取消。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載