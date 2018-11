女童寫信問Curry為何無女童裝代言球鞋 Curry親筆回信

【KTSF】

一名9歲女童親手寫信給金州勇士球員Stephen Curry,問為何以Curry代言的籃球鞋沒有女童裝,Curry親筆窩心回信。

來自東灣Napa市的9歲女童Riley Morrison,跟Curry的大女同名,她在信中表示她是Curry的粉絲,踏入新球季她想跟爸爸購買最新的Curry 5限量版籃球鞋,但是在Under Armour網站發現該對球鞋沒有女童裝,只得男童裝,因此很失望。她又表示希望Curry可以同Under Armour合作和反映,讓女童都可以穿Curry 5球鞋。

@EmmaWatson Hi Emma, I know you are a big advocate for women. I was hoping you could retweet my daughter’s letter to @StephenCurry30 . This is her small way of making a difference and speaking up for women. You are a role model for her. We both would be very thankful. pic.twitter.com/mYNRtPMXP0 — Chris Morrison (@Morn24) November 21, 2018

Morrison的信最終傳到Curry手上,Steph Curry亦都親筆回覆,他表示跟Under Armour談論了兩天如何處理事宜,很不幸地,原來發現公司網站將小童尺寸的球鞋標籤成”男童(Boys)”裝,現在已經更正了。Curry又表示會馬上送一對Curry 5球鞋給Morrison,更加表示當下一代的Curry 6球鞋推出時,她將會是第一名小孩擁有。最後Curry更邀請她參加3月8日婦女節的特備節目。

Appreciate you helping us get better Riley! We got you. #MoreToCome pic.twitter.com/UBoTklvwhg — Stephen Curry (@StephenCurry30) November 29, 2018

現在於Under Armour的網站,Curry 5球鞋的成人男女裝,以及小童男女裝都有。

