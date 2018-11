阿拉米達表決通過修改青年中心定義 方便大麻店找地方經營 (視頻)

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣阿拉米達市議會週二晚以3比2投票通過修改青年中心定義,旨在令大麻商更容易在市內找到經營場地。

阿拉米達市議會週二舉行聽證,討論修改並放寬現行大麻規管條例,在長達兩個小時的會議上有接近40名民眾發言,修改的條例主要是將目前一些

兒童及青少年活動中心,例如武術、舞蹈和游泳學校、以及文化輔導中心等,不再列為青年中心。

支持者認為放寬限制可方便阿拉米達市有需要的人安全獲得大麻,又認為教育兒童對大麻的認知是家長的責任。

市長Trish Spencer也認為在市內開設大麻店,可以杜絕街頭黑市交易,減少罪案。

反對者認為阿拉米達是家庭城市,應該讓大麻遠離孩童。

Alameda 市議會修改青年中心的定義,主要是因為有一間大麻商剛剛購買的店鋪,就在一所武術學校旁邊,而且是同一條街,位於Webster 150號路段的這所武術學校有很多,15歲以下的青少年及孩童雖然該武術學校之前,有在社區發起請願行動,但市議會最終仍同意修改青年中心的定義。

