女教師捐腎幫助陌生人

【i-CABLE】

威斯康新州一名女教師在網上得悉一位爸爸需要換腎,決定捐腎幫助這位素未謀面的陌生人,雖然她的腎不適合捐給對方,但她為人為到底,最終更令多一名需要換腎的病人受惠。

需要換腎續命的Lenny Zweig呼籲捐腎給他這名育有三名子女的爸爸,相片在網上瘋傳,有幸讓同在威斯康新州的善心人Emily Nowak看到。



Emily Nowak (左),Lenny Zweig (右)

家有三兄弟姊妹的Emily Nowak決定幫助好爸爸Zweig,不過這位小學教師的腎對Zweig來說太細小,不可以直接捐贈給他,Nowak沒有放棄捐腎助人的念頭,想到另一個方法幫助Zweig,就是找另一對願意和需要捐腎的人。結果找到在匹茲堡,願意捐腎的Michael因為抗原問題,不能捐給需要換腎的Chuck,但可以捐給Zweig,結果四人在今個月二日做手術,Zweig得到Michael的腎,而Nowak就將她的腎捐給Chuck。



Michael (左),Chuck (右)

Nowak手術當日已可落床,後來更探望Zweig,四人康復進度理想,而且成為好友,更希望藉此經驗宣揚器官捐贈。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載