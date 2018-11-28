女教師捐腎幫助陌生人

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威斯康新州一名女教師在網上得悉一位爸爸需要換腎，決定捐腎幫助這位素未謀面的陌生人，雖然她的腎不適合捐給對方，但她為人為到底，最終更令多一名需要換腎的病人受惠。

需要換腎續命的Lenny Zweig呼籲捐腎給他這名育有三名子女的爸爸，相片在網上瘋傳，有幸讓同在威斯康新州的善心人Emily Nowak看到。



Emily Nowak (左)，Lenny Zweig (右)

家有三兄弟姊妹的Emily Nowak決定幫助好爸爸Zweig，不過這位小學教師的腎對Zweig來說太細小，不可以直接捐贈給他，Nowak沒有放棄捐腎助人的念頭，想到另一個方法幫助Zweig，就是找另一對願意和需要捐腎的人。結果找到在匹茲堡，願意捐腎的Michael因為抗原問題，不能捐給需要換腎的Chuck，但可以捐給Zweig，結果四人在今個月二日做手術，Zweig得到Michael的腎，而Nowak就將她的腎捐給Chuck。



Michael (左)，Chuck (右)

Nowak手術當日已可落床，後來更探望Zweig，四人康復進度理想，而且成為好友，更希望藉此經驗宣揚器官捐贈。

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