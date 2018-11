【i-CABLE】

印第安那州北部一間木屋起火,最少六人死亡,包括四名小童。

木屋在週三凌晨起火,並引發屋內存放的彈藥爆炸,火勢猛烈,屋頂倒塌,最先到達現場的警員協助救出一對母子,但火勢太大,沒法繼續拯救。

現場位於郊區,附近沒有水源,當局需增派水車到場。大火撲滅後,消防員在屋內找到六具屍體,包括一男一女成人,和四名相信兩個月至十歲大的小童,當局已展開刑事調查。

