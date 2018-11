Google員工集體抵制為中國研發審查搜尋系統

【KTSF】

近500名Google公司員工週二發起公開聯署,集體抵制公司研發一套為中國市場而設的審查搜尋系統,外號”Project Dragonfly”(蜻蜓計劃)。

這班員工表示會同人權組織Amnesty International合作,促請Google公司取消研發該系統,認為該系統會促成政府監視。

Google公司暫時未對聯署書作出回應,也沒有回答會否撤除”蜻蜓計劃”。公司引述早前發表過聲明指,過去多年有幫中國用家開發手機app,例如Google Translate和Files Go等,不過未有計劃為中國市場開發搜尋系統。

中國在過去十年一向在國內封鎖Google、Facebook、Twitter、Instagram等幾千個外國網站。

抗議的Google公司員工擔心,中國政府會通過”蜻蜓計劃”的監視系統扼殺言論自由,抑制異議,而且擔心中國政府一旦成為先例,其他國家可能會用Google做出同樣審查。

另外在聯署書上,抗議的員工又擔心”蜻蜓計劃”會容許政府散播誤導性資訊。人權組織Amnesty International就表示”蜻蜓計劃”只會令中國政府操控民眾的資訊,他們認為Google作為世界第一搜尋器,應該爭取一個任何人都能自由獲取資訊的互聯網。

