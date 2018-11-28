聯邦地區法院通緝一名德國藉男子 被控詐騙但缺席審判

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聖荷西市的聯邦地區法院正通緝一名德國藉男子，指他面臨九項匯款詐騙控罪，但是缺席出庭。

62歲德國藉男子Christian Reimer Stukenbrock，曾經在南灣Los Altos Hills居住，他涉嫌在2005年至2011年期間，非法透過一間名為Silicon Technology Group的公司，進行九宗匯款詐騙案。聯邦司法部表示，Stukenbrock從一名灣區企業家取到2300萬元資金，並承諾會用該筆錢進行投資，但是他涉嫌私吞了部份資金，轉帳到自己的銀行戶口。

Stukenbrock在2015年一月被起訴，陪審團審判原定在週二展開，但是在開審前一日，被告代表律師收到一封疑似由Stukenbrock寫的電郵，內容指：”請告訴法庭我明天不會出庭，因為我已離開司法管轄區”。

聯邦地區法院的法官於是對Stukenbrock發出拘捕令。雙方律師暫時未回應事件。

知道疑犯下落的民眾，請致電(415)553-7400通知聯邦調查局FBI。

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