聯邦地區法院通緝一名德國藉男子 被控詐騙但缺席審判

聖荷西市的聯邦地區法院正通緝一名德國藉男子,指他面臨九項匯款詐騙控罪,但是缺席出庭。

62歲德國藉男子Christian Reimer Stukenbrock,曾經在南灣Los Altos Hills居住,他涉嫌在2005年至2011年期間,非法透過一間名為Silicon Technology Group的公司,進行九宗匯款詐騙案。聯邦司法部表示,Stukenbrock從一名灣區企業家取到2300萬元資金,並承諾會用該筆錢進行投資,但是他涉嫌私吞了部份資金,轉帳到自己的銀行戶口。

Stukenbrock在2015年一月被起訴,陪審團審判原定在週二展開,但是在開審前一日,被告代表律師收到一封疑似由Stukenbrock寫的電郵,內容指:”請告訴法庭我明天不會出庭,因為我已離開司法管轄區”。

聯邦地區法院的法官於是對Stukenbrock發出拘捕令。雙方律師暫時未回應事件。

知道疑犯下落的民眾,請致電(415)553-7400通知聯邦調查局FBI。

