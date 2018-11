【KTSF】

北灣Petaluma市一名女子懷疑被衣物捐贈箱夾死。

警方週三清晨6時40分接報指,在一個在大型綠色衣物捐贈箱發現屍體,地點在5155號Old Redwood Hwy的停車場附近。警方表示該名女子可能試圖爬入捐贈箱取出衣物時,頭部先入被箱門夾著,導致她頸部受傷而缺氧死亡。

警方相信事件是意外,暫時未透露死者的身份。

